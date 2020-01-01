صحيفة عبرية: توقعات بالاعلان عن صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المستشار الخاص للرئيس ترامب آفي بيركوفيتش الليلة الماضية وقالت صحيفة "اسرائيل اليوم" على الرغم من عدم الافصاح عن فحتوى الاجتماع ، إلا أنه يعتقد أن الاثنان ناقشا إمكانية نشر خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها في مارس المقبل.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها بيركوفيتش إلى إسرائيل كمبعوث للرئيس ترامب إلى المنطقة، حيث حل مكان جيسون جرينبلات، ومن المتوقع أن يلتقي بيركوفيتش أيضًا بيني غانتس زعيم تحالف ازرق ابيض قبل ان يعود إلى الولايات المتحدة الليلة.

وكان فريق السلام الامريكي يستعد قبل شهور لنشر خطة السلام، لكن تم تاجيلها مرارًا وتكرارًا، بسبب اعادة الانتخابات الاسرائيلية.

ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع، ذُكر أنه من المتوقع أن يقرر فريق السلام ما إذا كان سيتم نشر خطة السلام ، على الرغم من عدم تشكيل حكومة في إسرائيل ، أو ما إذا كان سيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وانتهت الادارة الامريكية من اعداد الشق السياسي من"صفقة القرن" منذ حوالي عام ونشر فريق السلام التابع للرئيس ترامب، بقيادة صهره جاريد كوشنر ، الشق الاقتصادي خلال مؤتمر عقد في البحرين العام الماضي لكنه لم يلاق ترحيبا دوليا . وعليه قررت ادارة ترامب تاجيل نشر الشق السياسي لحين انتهاء الازمة السياسية في اسرائيل وبعدها سيتم اتخاذ قرار.