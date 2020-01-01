ماروتا: إنتر ميلان لم يدخل بمفاوضات لجلب إريكسن

وكالات / سما /

أكد جوزيبي ماروتا المدير العام لنادي إنتر ميلان رغبة الفريق في تدعيم صفوفه خلال شهر يناير عبر التوقيع مع لاعب جناح ولاعب خط وسط.

ونفى ماروتا في الوقت نفسه أن يكون قد اقترب من التوقيع مع كريستيان إريكسن نجم توتنهام، كما أجاب عن ارتباط النادي الأسود والأزرق بالتوقيع مع آرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة.

قال ماروتا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت : “لدينا اتصالات مختلفة مع العديد من وكلاء اللاعبين لأجل رفع جودة الفريق الذي يقوم بالفعل بأشياء استثنائية”.

استطرد ماروتا عن حالة السوق : “لم نتوصل إلى نتائج بعد ولكننا نريد أن نأخذ الأمور بهدوء وأن نتخذ القرارات الصحيحة حتى لو كان هذا يعني عدم القيام بأي توقيع..أُفضِل عدم ذكر أية أسماء ولكننا نشيطين في السوق..كما أن الأمر يعتمد على أولئك اللاعبين الذين سوف يخرجون”.

أضاف : “الآن نحن نبحث عن لاعب وسط وجناح..إذا طلب بعض اللاعبين المغادرة فسنحاول أن نجلعهم سعداء ولكننا حتى الآن لم نتلق أي ضغط من لاعبينا”.

وعن التقارير التي أشارت عن اتفاق الإنتر على التوقيع مع إريكسن من توتنهام قال : “الإنتر يرتبط كثيراً بلاعبين أصحاب جودة وهذا أمر رائع، لكننا لم نتواصل مع توتنهام..إريكسن لاعب موهو والجميع يعرف ذلك وسيصبح بلا عقد في يونيو 2020..أعتقد أن هناك كثير من الأندية المهتمة به فهو لاعب مثير للاهتمام..لكنني لن أخبرك هنا بأننا في مفاوضات مع نداهي أو وكيله”.

وعن جلوس دييجو جودين على دكة البدلاء وإشراك باستوني قال المدير العام : “نحن نشارك في 3 بطولات لذلك فنحن في حاجة إلى جميع اللاعبين وهذا هو قرار المدرب”.