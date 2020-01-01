جوارديولا يزف خبراً ساراً لجماهير السيتي بشأن إصابة لاعبه ساني

وكالات / سما /

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأن لاعبه الألماني ليروي ساني أصبح قريباً من العودة إلى الملاعب مجدداً بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بداية هذا الموسم.

وتعرض الدولي الألماني ليروي ساني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي شهر أغسطس الماضي في مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول بكأس الدرع الخيرية.

ويبدو أن ساني قد يعود للملاعب سريعاً، ويشارك مع مانشستر سيتي قبل انتهاء الموسم بعد حديث بيب جوارديولا عن إمكانية مشاركة النجم الألماني خلال الأسابيع القادمة.

وتحدث بيب جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي واليونايتد مساء اليوم في نصف نهائي كأس كاراباو قائلاً “ليروي ساني؟ أعتقد بأنه أصبح قريباً من العودة، حيث قال لي بأنه يتدرب بمفرده بالكرة، وهو بحالة جيدة بشكل لا يُصدق”.

وأضاف “تبدو ركبته في حالة جيدة، لذا لا أعتقد بأن سيستغرق وقتاً طويلاً في العودة والمشاركة معنا في التدريبات، أعتقد بأنه يمكنه العودة خلال الأسابيع القادمة”.