إحصائية تاريخية تُبشر برشلونة في السوبر الإسباني

وكالات / سما /

يتأهب عشاق كرة القدم لمتابعة بطولة السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، بدايةً من مساء غدٍ الأربعاء، وتشهد هذه النسخة مشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ المسابقة التي كانت تقام في الصيف على مدار السنوات الماضية.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في نصف النهائي الأول، مساء غدٍ الأربعاء، بينما تجمع المباراة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم الخميس 9 يناير الجاري، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والتي ستقام في 12 من الشهر نفسه.

ويشارك برشلونة بصفته بطلاً للدوري الإسباني، بينما سيلعب فالنسيا هذه البطولة كبطلٍ لكأس ملك إسبانيا، أما أتلتيكو مدريد وريال مدريد (وصيف صاحب المركز الثالث بالليجا) فيُشاركان في المسابقة باعتبارهما ضيوف شرف.

وتُشير الأرقام والإحصائيات، إلى أن مسابقة السوبر الإسباني بدأت في عام 1982، ومنذ ذلك الوقت، أقيمت البطولة في 35 مناسبة، وشهدت تتويج بطل الدوري باللقب في 24 مرة، بينما تمكن بطل كأس الملك من حصد اللقب 8 مرات.

وحقق برشلونة لقب السوبر 13 مرة، من بينها 11 مرة بصفته بطلاً للدوري الإسباني، ومرتين وهو يحمل صفة بطل الكأس، من بينها نسخة 1996، عندما حصد السوبر على حساب أتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة قد فاز بنسخة الموسم الماضي، عندما هزم إشبيلية بهدفين مقابل هدف بمدينة طنجة المغربية.