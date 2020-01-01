فيديو.. هاتريك كريستيانو رونالدو يؤكد تفوقه على ميسي

وكالات / سما /

عاش كريستيانو رونالدو أمس ليلة مميزة للغاية في بداية عام 2020 بتسجيله أول هاتريك له في منافسات الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى يوفنتوس في صيف عام 2018.

وجاءت أهداف الدون البرتغالي الثلاثة في مرمى كالياري ليقود الفريق الأبيض والأسود إلى انتصار كبير قوامه أربعة أهداف نظيفة حيث سجل جونزالو هيجواين غداً بعد دخوله في المباراة بدلاً من ديبالا.

وبهذه الثلاثية أصبح رونالدو أول لاعب برتغالي يحرز 3 أهداف في مباراة واجدة في تاريخ الدوري الإيطالي.

وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات أن رونالدو أكد تفوقه على ميسي ليلة أمس بتسجيله للثلاثية أو “الهاتريك” رقم 36 في مسيرته الاحترافية في مختلف الدوريات التي لعب بها.

بينما يأتي ليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الثاني حيث سجل 34 ثلاثية مع فريق برشلونة، ثم يأتي لويس سواريز في المركز الثالث بـ16 هاتريك وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي سجل 14 هاتريك.