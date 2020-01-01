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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من مخيم العروب

الثلاثاء 07 يناير 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جيش الاحتلال داهم مخيم العروب شمال المحافظة، واعتقل عز الجندي، وأحمد حسونة البدوي، ومحمد الجابري، وعمرو جاسر الشريف، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين وعرقلت مرورهم.

#الاحتلال

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