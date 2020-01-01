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الاقتصاد: دمغ 8.7 طن ذهب العام الماضي بـ12 مليون شيقل

الثلاثاء 07 يناير 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: دمغ 8.7 طن ذهب العام الماضي بـ12 مليون شيقل


رام الله / سما /

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم 8.7 طن من الذهب في حين بلغت ايراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، 12.680 مليون شيقل .

وأشار التقرير إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال العام الماضي332 جولة تفتيشية شملت 1540 محل ومصنع، وتم تجديد 470 رخصة مهنة مزاولة.

يشار الى أن كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في فلسطين تقدر ب100طن طنا منها ما يقارب 10 أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.

#ذهب #وزارة الاقتصاد

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