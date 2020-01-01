هل تخفي إسرائيل حقيقة انتشار مرض انفلونزا الخنازير؟

القدس المحتلة / سما /

توفيت إسرائيلية، الليلة الماضية، نتيجة مضاعفات خطيرة لمرض الانفلونزا، وفق ما قالت وزارة الصحة في تل أبيب.

ووصل عدد الوفيات في إسرائيل منذ بداية موسم الشتاء الحالي، إلى 19 حالة، وصفت جميعها أنها نتيجة مضاعفات في مرض الانفلونزا.

ووفقاً لبعض وسائل الإعلام العبرية، فإن غالبية من توفوا لم يعانوا من أي أمراض أخرى، وأنهم جميعهم تعرضوا لانفلونزا حادة ثم أعلن عن وفاتهم.

واعتبر تقرير لوزارة الصحة، أن مرض الانفلونزا هو الأشد خطورة هذا الموسم الشتوي منذ ما يقارب من عقد.

وتبين أن المستشفيات الإسرائيلية كانت تقوم بوضع أولئك المرضى في حجر صحي، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بمرض انفلونزا الخنازير، وأن إسرائيل غير معنية بالحديث عن انتشاره بكثافة في ظل وجود عدد كبير من الإصابات.

وأوصت الصحة، الإسرائيليين بضرورة اللقاح من مرض الانفلونزا، في إشارة إلى خطورة المرض.