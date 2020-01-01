حماس تدين الاقتحامات المتكررة للأقصى

رام الله / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاقتحامات والاعتداءات الوحشية المتكررة لجنود الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى، وحرمان الفلسطينيين من الصلاة فيه والاعتداء عليهم والتنكيل بهم.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، "إن هذه السياسة العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتدنيس المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين استمرار للحرب الدينية، واستفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية".

وبين أن "هذه الاعتداءات تستدعي من الجميع القيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه فلسطين، وما يجري للقدس والمسجد الأقصى من تهويد وإرهاب صهيوني ممنهج، والضغط على صناع القرار في المنطقة، وعدم السماح بتمرير أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني المجرم، والعمل دوما على عزله وفضح جرائمه".

ودعا "سكان الضفة الغربية والداخل المحتل وكل مكان في فلسطين بأن لا يتركوا الأقصى وحيدا، وأن يهبّوا للدفاع عنه وحمايته، والتصدي بكل قوة للاحتلال الإسرائيلي ولعصابات المستوطنين، وتصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح مع العدو على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما كانت التضحيات، فمن حق الشعب أن يدافع عن أرضه وحقوقه ومقدساته بكل أشكال المقاومة".‎