المؤبد في بريطانيا لـ"متوحش جنسي".. كيف أوقع بضحاياه؟

وكالات

قضت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة، على شاب أدين بارتكاب 136 عملية اغتصاب، جميعا لرجال، ووصفته القاضية بـ"الوحش الجنسي".



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن "رينهارد سيناغا" أدين باستدراج 48 رجلا من أمام ملاه ليلية، في مدينة مانشستر، إلى منزله وبعد تخديرهم كان يعتدي عليهم جنسيا ويصورهم خلال ذلك.



ولفتت الشرطة إلى أن الشاب، وهو من أصل ماليزي وعمره 36 عاما، استهدف 1900 ضحية، حكم السجن بحقه يبلغ 30 عاما.



ووفقا للمحكمة، فإن سيناغا اغتصب 136 شخصا، وحاول الاغتصاب 8 مرات، واعتدى جنسيا على شبان 14 مرة بالإضافة إلى الاعتداء بالإيلاج ضد 48 ضحية.



ووصفت القاضية الشباب بـ"المتوحش الجنسي الشرير، الذي افترس شبابا لم يريدوا أكثر من الاستمتاع بليلة مع أصدقائهم".



وتوجهت القاضية بالحديث إلى سيناغا، قائلة "أعتقد أنك فرد خطير وماكر ومخادع جدا، لن يكون إطلاق سراحه آمنا على الإطلاق".



وحول طريقته في الإيقاع بالضحايا، أشارت التحقيقات إلى أنه كان ينتظر الرجال خارج النوادي الليلية، ثم يصطحبهم إلى شقته، بدعوتهم لتناول مشروب مخلوط بمواد مخدرة، قبل البدء باغتصابهم.



ولم يتذكر كثير منهم ما حصل بعد استيقاظهم، وقال أحد الضحايا في شهادته إن سيناغا دمر حياته،.أضاف "تمر علي أيام لا أرغب فيها في مغادرة الفراش".



وقد ألقي القبض عليه عام 2017 حين استيقظ أحد ضحاياه أثناء اغتصابه وتشاجر مع سيناغا ثم اتصل بالشرطة، وحين صادر رجال الشرطة هاتف سيناغا، وجدوا أنه قام بتصوير جميع عمليات الاغتصاب.