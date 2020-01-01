اعتقالات ومصادرة معدات مخرطة في الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين خلال مداهمات بمناطق متفرقة في الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت شارع نابلس في جنين ما ادى الى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية، واعتقلت 3 مواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة جنين وفرضت طوقاً أمنياً عليها، كما اقتحمت مخرطة صناعية للمواطن رشدي البظ بعد تفجير بوابتها وقامت بتفتيشها ومصادرة بعض المعدات.

كما داهمت القوات مخيم بلاطة شرق نابلس واعتقلت الأسير السابق جابر عويص بعد دهم وتحطيم محتويات منزله.

كما اعتقلت 4 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وعرف من معتقلي الضفة: عز الجندي، وأحمد حسونة البدوي، ومحمد الجابري، وعمرو جاسر الشريف من مخيم العروب شمال الخليل.

كما تم اعتقال كل من رشدي البظ ونجليه عدي ومحمد من جنين، وجاير عويص من مخيم بلاطة بنابلس.