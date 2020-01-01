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"كحول لفان" يقرر إجراء تغييرات جوهرية في دعايته الانتخابية

الثلاثاء 07 يناير 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كحول لفان" يقرر إجراء تغييرات جوهرية في دعايته الانتخابية


القدس المحتلة / سما /

قررت قيادة حزب "كحول لفان"، اجراء تغييرات جوهرية في حملتها الدعائية، لانتخابات الكنيست القادمة، والابتعاد عن الحديث عن التحالف مع الأحزاب العربية، أو رفض ضم الأغوار. 

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قيادة الحزب قررت عدم الحديث في الدعاية الانتخابية، عن حكومة ضيقة بمشاركة القائمة العربية المشتركة. 

وقالت القناة العبرية، إن قيادة الحزب قررت كذلك، عدم الحديث في حملتها الدعائية الانتخابية القادمة، عن رفض ضم منطقة غور الأردن الفلسطينية، للسيادة الإسرائيلية.

وأضافت القناة، أن الهدف من هذه التغييرات في الدعاية الانتخابية للحزب، هو للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات، من مؤيدي معسكر اليمين.

وأشارت القناة العبرية، الى أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، تؤكد تفوق حزب "كحول لفان" على حزب الليكود، بفارق مقعدين بالكنيست القادمة.

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