"بينت"يعتزم تطبيق قانون ضد المتسللين من غزة لاستخدامهم كورقة مساومة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينت" يدرس احتجاز المتسللين من قطاع غزة لفترات حبس طويلة، بدون محاكمة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن "بينت" يدرس الإعلان عن هؤلاء المتسللين، كمقاتلين غير قانونيين، وذلك تحسبا لأي انتقادات دولية، ضد إسرائيل على اجتيازهم.

وأضافت الصحيفة، أن هدف وزير الجيش من هذا الاجراء، هو استخدام هؤلاء المتسللين كورقة مساومة، في أي مفاوضات مستقبلية مع حماس، للإفراج عن الجنود الأسرى.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشك في أن يسهم اجتياز المتسللين في أي مفاوضات مستقبلية، لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى بغزة.