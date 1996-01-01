  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روحاني يرد على تهديد ترامب بالرقم 290.. ما قصته؟

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يرد على تهديد ترامب بالرقم 290.. ما قصته؟


وكالات

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على تهديد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 موقعا في إيران بالرقم، 290.

وقال روحاني عبر حسابه بموقع تويتر: "أولئك الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290".

وكان روحاني يقصد ضحايا الطائرة الإيرانية، التي أسقطتها البحرية الأمريكية، عام 1988 في الخليج العربي، وهي طائرة مدنية كانت تنقل مسافرين من بندر عباس إلى مطار دبي بالإمارات.

وأضاف: "إياك أن تهدد الأمة الإيرانية".

وعلى إثر الحادث، عام 1988 رفعت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة في عام 1989، وفي 1996 وافقت الولايات المتحدة على دفع مبلغ 131.8 مليون دولار لإيران من أجل وقف الدعوى، على الرغم من أنها لم تتحمل أبدا مسؤولية اسقاط الطائرة.

#روحاني #تهديد #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

مصادر: قرارات مهمة في القريب العاجل من قبل الشؤون المدنية بشأن التصاريح

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة..

ردا على اغتيال سليماني.. موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

تصل الليلة.. موجة غبار شديدة قادمة لفلسطين

الأخبار الرئيسية

الجنرال هاليفي: نعمل برا وبحرا وتحت الأرض لمنع تعاظم حماس

7201916155729271

محدث .. البنتاغون ينفي صحة "رسالة الانسحاب" من العراق ويحذر

سلطات الاحتلال توافق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة

قد نتخذ اجراءات صعبة.. الرئيس يطالب العالم بالضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

"حدث أميركي خالص لم نشارك فيه".. انتهاء اجتماع الكابينت حول تداعيات اغتيال سليماني!