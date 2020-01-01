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محدث .. البنتاغون ينفي صحة "رسالة الانسحاب" من العراق ويحذر

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث .. البنتاغون ينفي صحة "رسالة الانسحاب" من العراق ويحذر


وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن واشنطن ليس لديها خطط للانسحاب من العراق، نافيا صحة رسالة نقلتها وسائل إعلام حول إجراءات للانسحاب بناء على دعوة من الحكومة العراقية. وفق ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.


وأوضح إسبر، في تصريحات للصحفيين في الأردن، أن بغداد لم تطلب من واشنطن سحب قواتها، مضيفا أن اللعبة وقواعدها في المنطقة قد تغيرت.

وأكد إسبر أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ردع وإجراءات استباقية إذا دعت الحاجة لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.


وكانت وسائل إعلام قد نقلت، الاثنين، أن الجيش الأمريكي أبلغ بغداد باتخاذه إجراءات لإعادة تمركز قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في البلاد، وذلك بعد يوم على تصويت إنهاء "تواجد أي قوات أجنبية" في العراق.


وقالت وكالة فرانس برس إن الرسالة أوردت أن قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

#العراق #انسحاب #امريكا

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