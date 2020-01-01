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غبار وزخات أمطار محلية اليوم ومنخفض عميق غداً

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غبار وزخات أمطار محلية اليوم ومنخفض عميق غداً


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً، ومغبر بوجه عام، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تهب رياح نشطة وتتأثر فلسطين بحالة من عدم الأستقرار، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم الأربعاء يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة ، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء لبقية المناطق، وتكون الأمطار رعدية غزيرة ومصحوب بزخات البرد، أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوب بزخات البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم الجمعة يستمر الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وحذر الراصد الجوي خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر شدة سرعة الرياح والتزحلق على الطرقات .

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