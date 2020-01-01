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واشنطن: احتمال التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران لم يشطب بعد

الإثنين 06 يناير 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: احتمال التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران لم يشطب بعد


واشنطن/وكالات/

قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال مستعدا لمناقشة صفقة جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وفي معرض إجابتها عن سؤال عما إذا كان ترامب لا يزال يؤيد التفاوض مع إيران، قالت كونواي: "ترامب أعلن أنه منفتح على اللقاء. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كدولة طبيعية، فإنه بالطبع وبلا شك سيقدم على التفاوض".

وأعلنت طهران السبت، تخليها عن جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، وذلك على خلفية اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

#ترامب #ايران #سليماني

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