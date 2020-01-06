ترامب: إيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا.. وروحاني يرد "لا تهدد"!!

سما / وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم. وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً". وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا. وانسحبت إدارة ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الصين، الأمم المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا) وألمانيا.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

من جانبه، رد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، على تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي توعد السبت باستهداف 52 موقعا ايرانيا، وكتب على تويتر مخاطبا اياه "لا تهدد أبدا الأمة الايرانية". وأضاف روحاني "من يشيرون الى العدد 52 عليهم ان يتذكروا ايضا العدد 290"، في اشارة الى طائرة الايرباص التابعة للخطوط الجوية الايرانية والتي اسقطتها بارجة اميركية فوق الخليج في تموز/يوليو 1988 ما أسفر عن مقتل ركابها الـ 290.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق الذي بات مهددا على أن تخفض أنشطتها النووية بشكل كبير، لتثبت أن ليس لها أهداف عسكرية، في مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها. لكن إيران أكدت من جديد الأحد استعدادها للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي إذا غيرت واشنطن سياستها تجاهها.

وفي غضون ذلك، دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إيران، اليوم الاثنين، الى "تجنب مزيد من العنف والاستفزازات" بعدما أجري الحلف محادثات طارئة بشأن الازمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. ومع تزايد التوتر عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال ستولتنبرغ "اثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات".

وخلال الاجتماع الذي عقده سفراء الدول الـ 29 الاعضاء في الحلف، عرض المسؤولون الاميركيون لشركائهم العملية التي اسفرت عن مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في العراق. وشدد ستولتنبرغ على ان العملية كانت "قرارا للولايات المتحدة وليس للتحالف او الحلف الاطلسي". والسبت، أعلن الحلف الاطلسي تعليق عمليات التدريب في العراق بعد مقتل سليماني.