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المبعوث الأممي: هجوم الكلية العسكرية ربما نفذته دولة تدعم "الجيش الوطني الليبي"

الإثنين 06 يناير 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الأممي: هجوم الكلية العسكرية ربما نفذته دولة تدعم "الجيش الوطني الليبي"


طرابلس / وكالات /

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن الهجوم الطائرة المسيرة على الكلية العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، ربما نفذته دولة تدعم "الجيش الوطني الليبي".

وامتنع مبعوث الأمم المتحدة عن الإفصاح عن الدولة المسؤولة عن الهجوم مشيرا إلى وجود دول كثيرة منخرطة في الصراع بليبيا، طالب بخروجها من البلاد.

كما دعا الدول التي تساعد الطرفين في ليبيا إلى وقف كل أشكال التدخل الخارجي في هذا البلد.

وكانت وسائل إعلام في ليبيا ذكرت السبت أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية، فيما أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا جراء قصف طيران أجنبي استهدف الكلية.

والأحد قالت وسائل إعلام إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 30، حيث ذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن القصف راح ضحيته 30 شخصا.

#ليبيا #غسان سلامة #الكلية الحربية

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