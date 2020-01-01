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الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

الإثنين 06 يناير 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد


بغداد/وكالات/

أفاد مصدر لوكالة رويترز في بغداد، بأن الجيش الأمريكي أبلغ السلطات العراقية باتخاذه إجراءات للانسحاب من البلاد.

وورد في بيان عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق: "احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وأضاف البيان: من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

وتابع: "خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد".

وأكد أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف الإزعاج للعامة، لهذا ستتم تنفيذ المهمات خلال ساعات الليل.

"نؤكد على قيمة شراكتنا ودعوتكم لنا لدعم جمهوريتكم في وقت الحاجة خلال هزيمة تنظيم داعش ونحن نحترم القرار السيادي الذي طالب برحيلنا".

#العراف #اميركا #سليماني

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