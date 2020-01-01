  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ظريف لترامب: هل رأيت طيلة حياتك مثل هذا البحر البشري؟

الإثنين 06 يناير 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف لترامب: هل رأيت طيلة حياتك مثل هذا البحر البشري؟


طهران /سما/

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الاثنين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بعد تشيع جثمان الجنرال قاسم سليماني.

وقال ظريف: سيد ترامب "هل رأيت طيلة حياتك مثل هذا "البحر البشري"؟، حيث أشار بذلك على صفحة ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف ظريف في رسالته لـ ترامب: "هل لا تزال تريد الاصغاء الى مشورة المهرجين الذين يقدمون لك الاستشارات حول منطقتنا؟"، وتابع قوله: هل ما زلت تتصور بأنك تستطيع كسر ارادة هذا الشعب العظيم؟ لقد بدأت نهاية تواجد أمريكا المشؤوم في غرب أسيا".

كما أرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بصور من مراسم تشييع القادة الشهداء في طهران.



122

#ظريف #ترامب #ايران #جنازة سليماني #طهران
122

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

"هنية" يصل طهران على رأس وفد كبير للتعزية بـ"سليماني"

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة..

ردا على اغتيال سليماني.. موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

الأخبار الرئيسية

القوات الامريكية في العراق

الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

قد نتخذ اجراءات صعبة.. الرئيس يطالب العالم بالضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

"حدث أميركي خالص لم نشارك فيه".. انتهاء اجتماع الكابينت حول تداعيات اغتيال سليماني!

قرارات مجلس الوزراء.. اعتماد شراء الطاقة الكهربائية من الشركة الوطنية الأردنية للكهرباء

النخالة من طهران: المقاومة الفلسطينية لن تتراجع وغزة كانت تنتعش بحضور سليماني