ظريف لترامب: هل رأيت طيلة حياتك مثل هذا البحر البشري؟

طهران /سما/

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الاثنين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بعد تشيع جثمان الجنرال قاسم سليماني.

وقال ظريف: سيد ترامب "هل رأيت طيلة حياتك مثل هذا "البحر البشري"؟، حيث أشار بذلك على صفحة ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف ظريف في رسالته لـ ترامب: "هل لا تزال تريد الاصغاء الى مشورة المهرجين الذين يقدمون لك الاستشارات حول منطقتنا؟"، وتابع قوله: هل ما زلت تتصور بأنك تستطيع كسر ارادة هذا الشعب العظيم؟ لقد بدأت نهاية تواجد أمريكا المشؤوم في غرب أسيا".

كما أرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بصور من مراسم تشييع القادة الشهداء في طهران.





