الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة التركية

أنقرة /سما/

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب مع وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عصام القدومي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وبحث الطرفان القضايا ذات العلاقة بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة، واتفقا على تنفيذ مشاريع وأنشطة وتبادل الوفود الشبابية.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعت على هامش حفل إطلاق القدس عاصمة الشباب الإسلامي عام 2018.

ووضع الرجوب مضيفه في صورة البرامج التي ينفذها المجلس للنهوض بقطاع الشباب والرياضة الفلسطيني، وأبرز التحديات التي تشكل عائقا في طريق عملية التطوير وبشكل خاص ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

بدوره، أبدى أغولو الاستعداد التام للتعاون مع فلسطين، سواء من خلال ارسال الخبراء الأتراك أو من خلال استقبال الكوادر الفلسطينية، وإرسال وفود شبابية ورياضية إلى فلسطين.