"حدث أميركي خالص لم نشارك فيه".. انتهاء اجتماع الكابينت حول تداعيات اغتيال سليماني!

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" عقد اليوم اجتماعا حول تداعيات اغتيال قاسم سليماني .

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بإنتهاء اجتماع "الكابينت" الذي عقد اليوم لبحث تداعيات اغتيال سليماني. دون مزيد من التفاصيل حول ما جرى خلاله.

بدورها، نقلت القناة 13 العبرية عن وزراء في "الكابينت" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، قال خلال الجلسة إن "اغتيال سليماني حدث أميركي خالص لم نشارك فيه ولا يجب أن ننجذب إليه".

ولفتت القناة الى أن نتنياهو سمح للوزراء بإدلاء التصريحات حول اغتيال سليماني لكن اشترط ذلك فقط بتقديم الدعم لأميركا وحقها في الدفاع عن نفسها.

ونوهت القناة العبرية، الى أن المسؤولين الأمنيين والعسكريين بما فيهم بينيت رأوا خلال الجلسة احتمال الرد الإيراني على إسرائيل ضعيفًا طالما أنها خارج الحادث .. ورجحوا أن تبدأ إيران بصياغة خطط الرد بعد فترة الحداد.

وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، وعدد من مرافقينهما، بغارة جوية في بغداد.

وهددت ايران بالانتقام من قتل سليماني قائلة إن هذا الانتقام سيكون شديدا، وأن الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذه العملية.