موافقة إسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

وافق ما يسمى المجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط والبناء في الضفة الغربية بعد يومين من الاجتماعات المتتالية على خطط لبناء 1936 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإنه سيتم بناء 258 وحدة في مستوطنة "حلميش"، و180 في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 في مستوطنة "متسبيه أريحا"، و107 في مستوطنة "ألون موريه"، و100 في مستوطنة "نفيه تسوف".

وأعربت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية عن غضبها من الخطة، وقالت إنه بناء غير ضروري، متهمةً بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتخريب آفاق السلام، وجذب إسرائيل إلى واقع الفصل العنصري.