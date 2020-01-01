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اعتقال 7 مواطنين واقتحام منازل في بيت فجار

الإثنين 06 يناير 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 7 مواطنين واقتحام منازل في بيت فجار


بيت لحم / سما /

أقامت قوات الاحتلال، اليوم، حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، وقام الجنود خلال ذلك بتوقيف المركبات الفلسطينية وتفتيشها والتدقيق ببطاقات ركابها بعد إجبار بعضهم على النزول، ما تسبب باختناقات في حركة السير وعرقلة حركة المواطنين.

وكانت البلدة تحت وقع عملية اقتحام إسرائيلية مكثفة من قبل عشر آليات فجر اليوم من عدة جهات، حيث وصف الأهالي عملية الاقتحام بأنها كبيرة، وتمركزت هذه القوات في الطرقات وعند المفترقات المختلفة، وأقامت حواجز طيارة وفرض حظر للتجول غير معلن، فيما اقتحم جنود الاحتلال العديد من المنازل وحاصروا أُخرى، وعاثوا فيها خراباً، ونكلوا بأصحابها.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك سبعة شبان وفتية، وهم: عامر خالد طقاطقة (16 عاماً)، وراضي صرح طقاطقة (20 عاماً)، ومهدي صلاح طقاطقة (18 عاماً)، ومجاهد يوسف طقاطقة (16 عاماً)، ومحمد خالد ثوابتة (23 عاماً)، وعز الدين سميح ثوابتة (22 عاماً)، ومحمود أحمد ثوابتة (19 عاماً)، ونقلتهم جميعاً إلى جهة غير معلومة.

#بيت فجار #اعتقالات #قوات الاحتلال #اقتحام منازل

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