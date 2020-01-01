قذيفة هاون مجهولة وسط إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

عثرت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين على قذيفة هاون مجهولة المصدر وسط مدينة القدس.



وأوضح بيان للشرطة الإسرائيلية أنها تلقت مساء اليوم بلاغاً يفيد بوجود جسم مشبوه في حي "ميئاه شعاريم" لليهود المتدينين بإحدى شوارع مدينة القدس.



ووفقاً للبيان، اكتشفت الشرطة الإسرائيلية أن الجسم هو عبارة عن قذيفه هاون مجهولة المصدر، وتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات وجرى إخلاء القذيفة من المكان.



وأشار البيان أن الحيثيات وتفاصل الحادثة لا زالت مجهولة، فيما تجري السلطات المختصة التحقيق في الحادث.