رئيس بلدية الخليل يطلع سفير سنغافورة على واقع المدينة

الخليل / سما /

أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينه، اليوم الاثنين، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة فلسطين هوازي ديبي، على واقع مدينة الخليل في ظل اجراءات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وسياسته الاستيطانية.

ورحبّ أبو سنينة بالسفير والوفد المرافق له، مشيراً إلى أنّ الخليل مدينة تاريخية تزخر بالإرث الحضاري العريق، وهي عاصمة الاقتصاد الفلسطيني والمدينة الأكبر من حيث المساحة والسكان على مستوى فلسطين، لافتاً إلى أنّ الخليل مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر.

واستعرض أبو سنينة التحديات والعقبات التي تواجه البلدية في تقديم خدماتها للمناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي والمصنفة (H2)، الى جانب سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تهدف الى عرقلة الخطط التطويرية التي ترعاها البلدية، وتهجير المواطنين لا سيما من المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، والقاطنين بالقرب من المستوطنات المقامة على اراضي المدينة.

وبحث أبو سنينه، مع السفير السنغافوري، أُفق التعاون مع المؤسسات السنغافورية للاستفادة من تجربتهم في عدة مجالات، أهمها تنظيم المباني وتطوير الخدمة المجتمعية للمواطنين.

بدوره، شكر السفير ديبي، بلدية الخليل على حسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقة الفلسطينية السنغافورية، ومُبدياً استعداده لترتيب زيارة لرئيس بلدية الخليل إلى سنغافورة، للاطلاع على أهم المجالات التي يُمكن أن يتم التعاون فيها، لتبادل الخبرات ودعم الخطط التطويرية لبلدية الخليل.