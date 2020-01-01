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ردًا على اغتيال قاسم سليماني

واشنطن تحذر رعاياها في اسرائيل من خطر هجوم صاروخي محتمل على "إسرائيل"

الإثنين 06 يناير 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تحذر رعاياها في اسرائيل من خطر هجوم صاروخي محتمل على "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

حذرت السفارة الامريكية، مساء اليوم الاثنين، رعاياها في فلسطين المحتلة، من هجوم صاروخي محتمل، قد تطلقه إيران نحو "إسرائيل".

 وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، ان السفارة الامريكية أرسلت تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في "إسرائيل" من هجوم صاروخي محتمل، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكانت القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد هددت برد قاس ومزلزل ضد التواجد الأمريكي في المنطقة العربية، بعد اغتيال الطائرات الامريكية للشهيد سليماني وأبو مهندي المهندس ورفاقه، فجر يوم الجمعة، على الطريق من مطار بغداد الدولي.

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