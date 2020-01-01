"ريفلين": لا نعلم ما يحمل لنا المستقبل في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإسرائيلي "رؤبين رفلين" إنه لا يعلم ما يحمله المستقبل لإسرائيل، في ظل حالة الشلل السياسي المستفحل الذي يزعزع أمننا القومي.



وبشأن نتائج الانتخابات العامة المقبلة أوضح أنه لا يعلم ولا يتوقع نتائجها، مضيفاً، "نأمل أن لا نضطر لخوض انتخابات رابعة أخرى، وأن تُشكل حكومة جديدة.

ونقلت قناه "كان العبرية" عن ريفلين قوله "إن حكومة كهذه ملقاة على عاتقها مهمة التعامل مع التهديد الايراني بنجاعة متناهية، وكذلك التعامل بصورة جوهرية مع الشلل السياسي في إسرائيل.

وتابع، "في ظل فقدان جبهة دولية موحدة ضد ايران، فإن ايران تستغل وضعا كهذا لتسير نحو تطوير اسلحة نووية بكل عدوانية وتواصل بسط سيطرتها في المنطقة بكل قوة".