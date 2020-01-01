النخالة من طهران: المقاومة الفلسطينية لن تتراجع وغزة كانت تنتعش بحضور سليماني

طهران /سما/

أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، "استمرار المضي في نهج سليماني حتى تحرير المسجد الاقصى المبارك".

ووصف النخالة، وداع سليماني بأنه "ثقيلاً على القلب، لكنها مثلت رسالة انتصار في مواجهة العدوان الكبير للامة الاسلامية".

وأضاف خلال زيارته لمنزل عائلة سليماني بطهران لتقديم واجب العزاء: "الحشود الضخمة لوداع هذا القائد في ايران والعراق وحتى في غزة ، تدلل إلى اي مدى كان سليماني حاضراً في التفاصيل بما يتعلق بالمقاومة ودعمها ومتابعة كل نشاطاتها".

ووفقا لما اوردته قناة العالم، شدد النخالة على أنه "وفاءً لسليماني، الراية العالية لن تنكسر، والمقاومة الفلسطينية لن تتراجع".

وقال: حتى أن غزة المحاصرة كانت تستفيد من الدعم الذي كان يرعاه ويشرف عليه سليماني بنفسه، حيث كانت غزة تنتعش من حضور سليماني.

وكان النخالة قد وصل الى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من حركة الجهاد الإسلامي؛ للمشاركة في مراسم تشييع سليماني.