وفاة شابين من غزة غرقا خلال محاولتهما الهجرة من تركيا لأوروبا

غزة / سما /

لقي شابا من قطاع غزة، مصرعهما غرقا، خلال محاولتهما الهجرة من تركيا الى أوربا عبر البحر.

ونعت عائلة البشيتي جنوب قطاع غزة، ابنها سلمان البشيتي ابو عائد من سكان مدينة رفح، والذي توفي غرقا خلال محاولته الوصول لاوروبا.

يذكر، ان الشاب البشيتي لديه اربعة اطفال، وقد انهى دراسة الهندسة تكنولوجيا المعلومات ولديه شقيق شهيد.

كما نعت عائلة شتات في بيت حانون، ابنها أحمد محمود شتات (34 عاما) والذي توفي بنفس الطريقة.

وتعرض العشرات من شباب غزة للموت، خلال محاولاتهم الهجرة عبر البحر في السنوات الاخيرة.