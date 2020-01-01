  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة شابين من غزة غرقا خلال محاولتهما الهجرة من تركيا لأوروبا

الإثنين 06 يناير 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شابين من غزة غرقا خلال محاولتهما الهجرة من تركيا لأوروبا


غزة / سما /

لقي شابا من قطاع غزة، مصرعهما غرقا، خلال محاولتهما الهجرة من تركيا الى أوربا عبر البحر.

ونعت عائلة البشيتي جنوب قطاع غزة، ابنها سلمان البشيتي ابو عائد من سكان مدينة رفح، والذي توفي غرقا خلال محاولته الوصول لاوروبا.

يذكر، ان الشاب البشيتي لديه اربعة اطفال، وقد انهى دراسة الهندسة تكنولوجيا المعلومات ولديه شقيق شهيد.

كما نعت عائلة شتات في بيت حانون، ابنها أحمد محمود شتات (34 عاما) والذي توفي بنفس الطريقة.

وتعرض العشرات من شباب غزة للموت، خلال محاولاتهم الهجرة عبر البحر في السنوات الاخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

"هنية" يصل طهران على رأس وفد كبير للتعزية بـ"سليماني"

الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة.. وإسرائيل تستعد لعددٍ من السيناريوهات!

ردا على اغتيال سليماني.. موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

20200106092517

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني