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"كتائب حزب الله": اذا فرض ترامب عقوبات فسنعمل مع الأصدقاء على منع تدفق النفط الخليجي

الإثنين 06 يناير 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب حزب الله": اذا فرض ترامب عقوبات فسنعمل مع الأصدقاء على منع تدفق النفط الخليجي


بغداد /سما/

هددت "كتائب حزب الله" العراقي التابعة للـ"حشد الشعبي" يوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي.

وقالت"كتائب حزب الله": "إذا فرض ترامب عقوبات على العراق فسنعمل مع الأصدقاء على منع تدفق النفط الخليجي".

وقال المسؤول الأمني في الكتائب أو علي العسكري في تصريح صحفي حصلت روسيا اليوم على نسخة منه، "إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات إقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وأضاف "أما القواعد الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

#كتائب حزب الله #العراق #النفط الخليجي #ترامب #واشنطن #الحكومة العراقية

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