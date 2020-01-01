  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنويه هام للمتقاعدين العسكريين في الضفة وغزة بخصوص تحديث بياناتهم

الإثنين 06 يناير 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام للمتقاعدين العسكريين في الضفة وغزة بخصوص تحديث بياناتهم


غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية والشمالية، بدء تحديث البيانات لمواليد شهر يناير 2020، (اقرار للحالة الاجتماعية السنوية) في مقرات وفروع الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن.

واوضحت المفوضية الإعلامية للهيئة في بيان صحفي، يوم الإثنين، ان الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات كالآتي:
1- الابناء ما فوق سن ال18 (شهادة قيد من الجامعة).
2- البنات فوق سن 18 (حجة عزوبية من المحكمة)
ونوهت إلى ان تحديث للمتقاعدين المتواجدين في الخارج، سيكون من خلال السفارة الفلسطينية كل حسب البلد المقيم فيها.

وكانت الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين قد أصدرت تنويهًا بتاريخ 2.2.2020، ، قالت فيه : اعتبارا من 1/1/2020، وبناء على توجيهات هيئة التقاعد الفلسطينية(التأمين والمعاشات)، ستم البدء بتحديث البيانات للمتقاعدين العسكريين على النحو التالي:
1- يتم تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين حسب شهر ميلاد المتقاعد.مثال: مواليد شهر يناير يتم التحديث بشهر يناير، ومواليد فبراير ومارس وهكذا، يكون التحديث في فبراير ومارس وهكذا الى اخره كل حسب شهر ميلاده

.2_ بخصوص الورثة المستحقين /يتم تحديث البيانات حسب شهر ميلاد المتوفي كما في السابق.
3_ تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين فى مقرات هيئة المتقاعدين العسكريين كل حسب محافظته.

#المتقاعدين العسكريين #غزة #الضفة #تحديث

الأكثر قراءة اليوم

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

"هنية" يصل طهران على رأس وفد كبير للتعزية بـ"سليماني"

الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة.. وإسرائيل تستعد لعددٍ من السيناريوهات!

ردا على اغتيال سليماني.. موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

20200106092517

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني