تنويه هام للمتقاعدين العسكريين في الضفة وغزة بخصوص تحديث بياناتهم

غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية والشمالية، بدء تحديث البيانات لمواليد شهر يناير 2020، (اقرار للحالة الاجتماعية السنوية) في مقرات وفروع الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن.

واوضحت المفوضية الإعلامية للهيئة في بيان صحفي، يوم الإثنين، ان الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات كالآتي:

1- الابناء ما فوق سن ال18 (شهادة قيد من الجامعة).

2- البنات فوق سن 18 (حجة عزوبية من المحكمة)

ونوهت إلى ان تحديث للمتقاعدين المتواجدين في الخارج، سيكون من خلال السفارة الفلسطينية كل حسب البلد المقيم فيها.

وكانت الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين قد أصدرت تنويهًا بتاريخ 2.2.2020، ، قالت فيه : اعتبارا من 1/1/2020، وبناء على توجيهات هيئة التقاعد الفلسطينية(التأمين والمعاشات)، ستم البدء بتحديث البيانات للمتقاعدين العسكريين على النحو التالي:

1- يتم تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين حسب شهر ميلاد المتقاعد.مثال: مواليد شهر يناير يتم التحديث بشهر يناير، ومواليد فبراير ومارس وهكذا، يكون التحديث في فبراير ومارس وهكذا الى اخره كل حسب شهر ميلاده

.2_ بخصوص الورثة المستحقين /يتم تحديث البيانات حسب شهر ميلاد المتوفي كما في السابق.

3_ تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين فى مقرات هيئة المتقاعدين العسكريين كل حسب محافظته.