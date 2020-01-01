حملة لتوزيع الكسوة الشتوية على 400 عائلة في مخيم الدهيشة

بيت لحم / سما /

اختتمت الجمعية الوطنية في مخيم الدهيشة الحملة الخيرية لتوزيع الكسوة الشتوية على كبار السن والعائلات الفقيرة في المخيم وذلك بالتعاون مع حركة فتح بمنطقة الدهيشة التنظيمية.

هذا وقد شملت الحملة حوالي 400 عائلة مستهدفة وفق الفئة العمرية من المسنين وكذلك بعض العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة حيث شملت الكسوة ( 400 مدفأ كهربائية "صوبات" وحرامات شتوية ومناشف وبعض الملابس ).

وقد أكد رئيس الجمعية الوطنية فايز ابو جودة ان هذا النشاط يتم بشكل سنوي لخدمة هذا القطاع المسحوق والفقير نتيجة الظروف الصعبة التي تعاني منها العديد من العائلات في المخيم وخاصة بعد تقليص وكالة الغوث للخدمات المقدمة للاجئين مما يستدعي جملة من المبادرات عبر المجتمع المحلي في محاولة لسد هذا العجز.

وقدم ابو جودة شكره لكافة المؤسسات والشخصيات التي تجاوبت مع الحملة ودعمتها وكان سببا رئيسيا في نجاحها.

ومن جانبه بين امين سر فتح بمنطقة الدهيشة التنظيمية عامر ضراغمة ان هذه الحملة تاتي في سياق الرسالة والواجب الاجتماعي اتجاه قطاع مجتمعي يستحق الاسناد والدعم واضاف ضراغمة ان حركة فتح تنظر لكافة المؤسسات بالمخيم بعين الاحترام والتقدير والتكامل والمشاركة لا المناكفة والتنازع ضمن فلسفة وتربية وطنية بان الجهد المشترك هو السبيل لاحترام الناس وتحسين الجودة بادوات التواصل.