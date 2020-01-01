الاحتلال يعتقل مصورا ومواطنا خلال تفكيك مساكن شمال أريحا

أريحا /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا بعد الاعتداء عليه، ومصور وكالة رويترز، خلال تفكيكها مساكن والاستيلاء عليها، في رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المواطن جاسر محمود الرشايدة (40 عاما) خلال عملية هدم مسكن يعود لعائلته قبل أن تعتقله، كما اعتقلت مصور وكالة رويترز عادل أبو نعمة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، تفكيك وهدم عشرات المساكن البدوية في منطقة رأس العوجا بعد أن اعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.