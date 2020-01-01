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عائلة "غولدين" تهاجم نتنياهو بسبب مشاركة هنية بجنازة سليماني

الإثنين 06 يناير 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة "غولدين" تهاجم نتنياهو بسبب مشاركة هنية بجنازة سليماني


القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة "هدار غولدين"، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تعقيب لها على مشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في جنازة قاسم سليماني في إيران.

وقالت عائلة "غولدين" :" إنّ نتنياهو يقدم الهدايا لحماس فهذا الصباح وصل هنيـة لإيران للمشاركة في جنازة سليماني، على عكس اتفاقه مع مصر بأن لا يتوجه لإيران".

وأشارت، إلى أنّه "من الخطأ السماح لهنـية بالسفر إلى العالم كرجل دولة حر دون الضغط عليه والمطالبة بإعادة الجنود الأسرى".

يشار إلى أنّ هنية قال خلال مشاركته في تشييع سليماني في طهران، إنّ المقاومة ما وصلت إلى ما وصلت اليه من القوة والصمود والعطاء، إلّا بوجود قاسم سليماني.

#عائلة غولدن #اسرائيل #نتنياهو #هنية #سليماني

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