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توقيع اتفاقية لإنشاء ثلاث مدارس جديدة في غزة

الإثنين 06 يناير 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لإنشاء ثلاث مدارس جديدة في غزة


غزة / سما /

وقع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، اليوم الاثنين، اتفاقية لإنشاء وتجهيز ثلاث مدارس جديدة في المحافظات الجنوبية.

وجرى التوقيع في مكتب "بكدار" – غزة- مع ممثل البنك الإسلامي للتنمية المهندس رفعت ذياب، بحضور مدير عام "بكدار" في قطاع غزة محمد النجار، ومدير عام الإدارة العامة للتنسيق وائل صلاح.

وأكد أبو عوض أهمية الاستمرار في دعم البنية التحتية في المحافظات الجنوبية، وصولا الى تنمية متوازنة ما بين مختلف المحافظات، خاصة في مجالات التعليم والصحة.

ويأتي هذا المشروع بتمويل صندوق الأقصى، من خلال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4 ملايين دولار، بهدف إنشاء وتجهيز ثلاث مدارس هي: مدرسة خليل النوباني الأساسية المختلطة شرق غزة، ومدرسة مجاورة لمدرسة ابن سينا للبنات غرب غزة، ومدرسة أحمد بن عبد العزيز الأساسية.

#مدارس #قطاع غزة #بكدار

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