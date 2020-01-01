وصول قافلة سيارات إسعاف ومعدات نقل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى غزة

غزة / سما /

أعلنت قوافل أميال من الابتسامات عن وصول 14 سيارة إسعاف وسيارة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة بكامل احتياجاتها إلى قطاع غزة.

وقال القائمون على القافلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن السيارات دخلت عبر معبر رفح البري، وجرى تسليمهم لوزارة الصحة لتوزيعها على مختلف مستشفيات القطاع.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن تبرع كريم من محسنين ومحسنات من الأردن بشكل أساسي.

وأضاف "العطاء الخيري المتميز الذي يأتي بمباركة من جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية، إضافة للشعب الأردني المعطاء، من خلال الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، يعد من المواقف والثوابت الأردنية العظيمة والمشرّفة".

وتابع "يمكن التدليل على ذلك بأمثلة يسهل تلمسها في وقتنا الحاضر، كوفود المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنشطة مؤسسات خيرية وإنسانية تخصص القدر الأكبر من دعمها للفلسطينيين كالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ولجنة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، على سبيل المثال لا الحصر".

وعبّرت القوافل عن شكرها العميق للدور الأردني الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وغيرها من المجالات.

كما عبرت عن شكرها لكافة المتبرعين الذين عملوا على إنجاح قوافل أميال من الابتسامات إلى غزة، مؤكدين ضرورة العمل وبشكل عاجل من أجل تأمين المواد الأساسية للمستشفيات في غزة، والتي تعاني من نقص حاد بالمواد الطبية العاجلة.

ودعت القوافل إلى ضرورة استمرار العمل الإغاثي لدعم الأهالي في غزة، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الإنسانية مزيداً من التدهور نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي.

كما دعت المجتمع الدولي وأصحاب القرار، وكافة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإجباره على رفع حصاره المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من ١٣ عاماً.