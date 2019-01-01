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الميزان: 27 ضحية للاحتلال خلال 2019 بغزة

الإثنين 06 يناير 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الميزان: 27 ضحية للاحتلال خلال 2019 بغزة


غزة / سما/

 أظهرت إحصائية لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن 27 طفلا من قطاع غزة وقعوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي وأحداث داخلية خلال العام الماضي 2019.

وبحسب المركز، فإن 23 طفلا استشهدوا وأصيب 2130 آخرين بجروح متفاوتة، فيما اعتقل 35 آخرون، جراء الأعمال العدائية للاحتلال الإسرائيلي.

كما استشهد 4 أطفال، وأصيب 17 جراء أحداث داخلية مرتبطة بالصراع مع الاحتلال، مثل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي واستمرار الحصار، هذا بالإضافة لسوء استخدام الأسلحة والعبث بالأجسام المشبوهة والانفجارات الداخلية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.

واتهم المركز الاحتلال، بالمس بشكل جوهري بحقوق الإنسان الفلسطيني خاصةً الأطفال والنساء.

#مركز الميزان #جيش الاحتلال #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي

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