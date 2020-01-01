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دعوات لإقالة إدلشتاين وحزب غانتس يدعوه لاحترام قرار المستشار

الإثنين 06 يناير 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لإقالة إدلشتاين وحزب غانتس يدعوه لاحترام قرار المستشار


القدس المحتلة / سما /

دعت بعض الشخصيات والأحزاب الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى إقالة رئيس الكنيست يولي إدلشتاين من منصبه في حال لم يوافق على إجراء تصويت حول الحصانة التي طلبها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقلت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية عن رئيس حزب ميرتس نيتسان هوروفيتش قوله إنه يجب عزل إدلشتاين من منصبه في حال عرقل التصويت على الحصانة لنتنياهو.

وقال مقربون من إدلشتاين إنه لن يرضخ لأي تهديدات بالإطاحة من منصبه.

ودعا في وقت سابق حزب أزرق- أبيض، إدلشتاين إلى احترام قرار المستشار القانوني للكنيست ايال ينون والأغلبية في الكنيست التي تؤيد إجراء تصويت حول هذه المسألة.

وعبر قيادات من حزب الليكود عن رفضهم لرأي ينون وقالوا بإنه قلب رأيه في غضون أسبوعين فبعد أن كان قد قال إنه يمكن مناقشة الحصانة، تراجع أمس بالتأكيد أنه لا يمكن قبول ذلك في ظل حملة انتخابية.

#إدلشتاين #الكنيست الإسرائيلي #حزب ازرق ابيض #غانتس #اسرائيل #نتنياهو

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