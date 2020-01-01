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حكيم زياش يعطي الضوء الأخضر لانتقاله إلى آرسنال

الإثنين 06 يناير 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكيم زياش يعطي الضوء الأخضر لانتقاله إلى آرسنال


وكالات / سما /

أعطى النجم المغربي حكيم زياش الموافقة على مغادرة نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتزداد آمال آرسنال الإنجليزي بالتوقيع معه.

وتألق حكيم زياش بقميص أياكس أمستردام خلال الموسم الماضي وقاد الفريق إلى الثنائية المحلية وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله 21 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، وواصل تألقه في بطولتي الدوري الهولندي ودوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي تأكيداً على إعطاء حكيم زياش ناديه الهولندي الضوء الأخضر للرحيل خلال الميركاتو.

وطلب أياكس الحصول على مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن زياش، وهذا المبلغ لن يكون عائقاً أمام النادي اللندني.

ويواجه آرسنال منافسة شرسة لضم اللاعب ذو 26 عاماً مع جاره توتنهام هوتسبير.

يذكر أن زياش كان قريباً من الانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، لكن الأطراف لم تتوصل لاتفاق.

#حكيم زياش #آرسنال

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