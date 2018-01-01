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استدعاء لاعب غزي لصفوف منتخب فلسطين

الإثنين 06 يناير 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
استدعاء لاعب غزي لصفوف منتخب فلسطين


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن استدعاء اللاعب باسل الأشقر لصفوف المنتخب الأولمبي الفلسطيني, المشارك في بطولة كأس "بانغاباندو" الودية, التي تستضيفها بنغلاديش.

وتنطلق المسابقة, التي يحمل لقبها المنتخب الفلسطيني عام 2018, في الثالث عشر من الشهر الجاري, بمشاركة 5 منتخبات, وتقام بنظام الدوري, حيث يصعد الأول والثاني للنهائي.

وأكدت التقارير أن الأشقر قدّم مستويات مميزة هذا الموسم مع فريقه شباب الأمعري, ما جعله يستحق التواجد في صفوف المنتخب.

وسبق للاعب أن ظهر مع ناديه "الأم" غزة الرياضي في مختلف المسابقات بالمحافظات الجنوبية, قبل أن ينضم للأمعري الموسم الماضي.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة كأس "بانغاباندو", منتخبات فلسطين, وبنغلاديش "المستضيف", وسريلانكا, وجزر السيشيل, وموريشيوس.

#منتخب فلسطين

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