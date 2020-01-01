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انتصاران للقادسية والأقصى في الأولى

الإثنين 06 يناير 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران للقادسية والأقصى في الأولى


غزة / سما /

حقق القادسية فوزا غاليا على نظيره خدمات خانيونس (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي القادسية محمود الغول (53), وأحمد العمواسي (85), ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع, ويبقى رصيد خدمات خانيونس 21 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات خانيونس عن طريق رامي البيوك (55).

الأقصى – خدمات المغازي (3-0)

وسحق الأقصى منافسه خدمات المغازي (3-0)

وأحرز ثلاثية الأقصى عبد الله الحنفي "هدفين" (80 و87), وأحمد أبو بلال (82), ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في في المركز الثامن مؤقتا, ويبقى رصيد خدمات المغازي 21 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

#دوري الأولى #القادسية #الأقصى

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