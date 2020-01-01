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التربية والاتصالات تطلقان مخيماً للروبوتكس والذكاء الاصطناعي

الإثنين 06 يناير 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت وزارتا التربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركةPURPOSE)) للتعليم الذكي، اليوم الاثنين، فعاليات المخيم الشتوي الأول للروبوتكس والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن المخيم يهدف إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم وتعزيز المنهاج الفلسطيني، وتعميق مفاهيم في مادتي العلوم والرياضيات والبرمجة ضمن منهجية برنامج "ستيم" والذي يستهدف طلبة مدارس من تربية رام الله والبيرة.

وأكد المشاركون حرصهم على نجاح هذه المخيمات في تعزيز المنهاج الفلسطيني،  وتحقيق الأهداف التربوية التعليمية التي من شأنها أنن تخرج طالباً قادراً على إنتاج المعرفة، من خلال مشاريع تكنولوجية تسهم في تنمية المهارات الحياتية وتحقيق غايات التنمية المستدامة ونقلها الى مدارسهم.

يذكر أن هذا المخيم هو الأول من نوعه الذي ينفذ بشكل طوعي كمرحلة أولى، وسيتم عقد سلسلة أخرى من النوادي في المرحلة القادمة.

 
#التربية والتعليم

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