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الديمقراطية تهنئ الطوائف الشرقية بأعياد الميلاد ورأس السنة

الإثنين 06 يناير 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبناء الطوائف المسيحية الشرقية، في فلسطين والعالم العربي، بحلول الأعياد وفق التقويم الشرقي.

وأدانت الجبهة في السياق محاولات سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام حرية أبناء شعبنا من الطوائف الشرقية في الاحتفال بأعيادهم دون مضايقات، وبما يتيح لهم التعبير عن مدى وطنيتهم، وتمسكهم بأرضهم وبحقوقهم الوطنية المشروعة، في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، والعودة وتقرير المصير، والإستقلال والسيادة.

وأكدت الجبهة ثقتها أن العام الجديد 2020 سيكون عام الخلاص من أوسلو وقيوده، وعام إنطلاق المقاومة الشعبية الشاملة على طريق الإنتفاضة والعصيان الوطني، حتى رحيل الاحتلال والإستيطان.

#الجبهة الديمقراطية #أعياد الميلاد

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