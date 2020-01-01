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آخر ما كتبه سليماني قبل اغتياله بساعات (صورة)

الإثنين 06 يناير 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر ما كتبه سليماني قبل اغتياله بساعات (صورة)


وكالات

نشرت وكالة مهر للأنباء "الإيرانية"، صورة عن آخر ما كتبه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والتي كتبها قبل اغتياله بساعات، فجر الجمعة الماضي.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن سليماني كتب هذه الوصية قبل إقلاع الطائرة به من دمشق إلى بغداد الخميس، ووضع المكتوب إلى جانب مرآة مقر إقامته وألقى القلم عليها.

وجاء في المكتوب، بحسب وكالة "مهر" التي ترجمته من اللغة الفارسية إلى العربية: "إلهي لا تكلني.. اللهم تقبلني.. اللهم إني أعشق لُقياك.. كاللقاء الذي جعل موسى يخر صرعا وأوقف أنفاسه.. اللهم تقبلني طاهرا.. الحمدلله رب العالمين"

والسبت، تداولت وسائل إعلام إيرانية وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لجزء من وصية سليماني مخاطبا فيها زوجته.


وجاء في تلك الوصية: "لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء بكرمان (وسط إيران)".

ويضيف: "محمود (نجله) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني دون أي ألقاب أخرى".

#سليماني #اغتيال #ايران
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