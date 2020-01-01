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الكويت توقع اتفاقا مع قطر لاستيراد الغاز المسال لمدة 15 عاما

الإثنين 06 يناير 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت توقع اتفاقا مع قطر لاستيراد الغاز المسال لمدة 15 عاما


الكويت / وكالات /

وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقا طويل الأمد مع شركة قطر للبترول، لشراء ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، لمدة 15 عاما.

وتستورد الكويت، الغنية بالنفط، 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من شركات "بريتيش بيتروليوم" و"شيل" و"قطر للبترول".

وقال بيان صادر عن الشركتين القطرية والكويتية إن الاتفاق الجديد سيزود الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2022، عند بدء عمل ميناء الزور الكويتي لاستقبال الغاز المسال.

وحسب البيان فإن هذا سيدعم "تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء".

وتضخ الكويت نحو 2,7 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتستخدم واردات الغاز لتوليد الكهرباء وصناعة البتروكيماويات.

ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة "قطر للبترول" الحكومية أن الاتفاقية ستساهم "في تعزيز علاقتنا المتميزة مع دولة الكويت وذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد القادم".

ومن جانبه، أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أنه استنادا إلى خطة بلاده "للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، جاء سعي مؤسسة البترول الكويتية لاستيراد الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء".

المصدر: أ ف ب

#قطر #الكويت #غاز

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