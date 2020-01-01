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النجم العالمي دي نيرو يشن هجوما على ترامب بعد اغتيال سليماني: الرئيس يحاور نفسه!

الإثنين 06 يناير 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجم العالمي دي نيرو يشن هجوما على ترامب بعد اغتيال سليماني: الرئيس يحاور نفسه!


واشنطن/وكالات/

نشر النجم والممثل العالمي روبرت دي نيرو، مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاور نفسه بسيناريو مفترض.

وجاء في الفيديو، الذي يظهر ترامب يتحدث مع نسخته، أن "رئيسنا سيبدأ حربا مع إيران، لأنه لا يملك القدرة على التفاوض. إنه ضعيف وغير فعال.. لذلك أعتقد أنه سيهاجم إيران قبل الانتخابات الرئاسية.. لأنه يعتقد أنها الطريقة الوحيدة للفوز. أليس ذلك مثيرا للشفقة؟".

وأضاف دي نيرو إلى التغريدة، رابطا يوضح تفاصيل عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

وكان الممثل الأمريكي، شن هجوما جديدا على الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة له مع المخرج مايكل مور في ديسمبر الماضي، تمنى خلالها أن يضرب أحد الرئيس الأمريكي بكيس قمامة على وجه، وأن يتم تصويره في تلك اللحظة، وتنتشر الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون هذا الأمر الأكثر أهانة له.

ويعد دي نيرو من أشرس الفنانين الأمريكيين المناوئين لترامب، حيث أنه لا يمكن إجراء حوار معه من دون أن ينجرف إلى توجيه انتقادات لاذعة لترامب، وفق ما تقول صحيفة "ديلي تلغراف"، التي نشرت مقالا في ديسمبر الماضي للكاتب تيم روبي نقل فيه عن الممثل الأمريكي المخضرم قوله: "أنتظر بفارغ الصبر أن يعزل ترامب بعد مساءلته"، مضيفا: "لا أريده أن يموت. أريده أن يقبع في السجن".

وبحسب الصحيفة، يصف دي نيرو البالغ من العمر 76 عاما، الرئيس الأمريكي بـ"الغريب المنحرف" وبأنه "رجل عصابات".

المصدر: وكالات

#روبرت دي نيرو #ايران #ترامب

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