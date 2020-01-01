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ردا على اغتيال سليماني

موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

الإثنين 06 يناير 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا


موسكو/وكالات/

قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف، إن إيران في ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة، ستنتقل إلى طريق إنتاج أسلحة نووية خاصة بها.  

وأضاف السيناتور: "هذا رد الفعل المتوقع من جانب إيران. ومن المستبعد توقع أي اتصالات بشأن البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة في المستقبل القريب. وإذا تم تحقيق أي اتفاقات في هذا المجال، فستكون بدون الولايات المتحدة".

وتابع أوليغ موروزوف القول: "بدون الولايات المتحدة سيكون من الصعب الحديث عن رفع آلية العقوبات المفروضة عن إيران. وهذا يعني أن إيران ستتحرك في اتجاه صنع أسلحة نووية خاصة بها".

في وقت سابق، أعلنت طهران تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية الأخيرة في صفقة البرنامج النووي الإيراني، والمتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي للتخصيب. وشددت خلال ذلك، على أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما في السابق، وهي مستعدة للعودة للوفاء بالتزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

المصدر: نوفوستي

#ايران #نووي #تصنيع #اميركا

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