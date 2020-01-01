الاحتلال يفكك تسع مساكن ويستولي عليها شمال أريحا

اريحا / سما /

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مساكن واستولت عليها في بلدة العوجا شمال أريحا.

وأوضح رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات ، أن الاحتلال فكك تسعة مساكن تقطنها عدة عائلات من أصل 70 مسكنا مهددة بالإزالة والتفكيك خلال أسبوع، لافتا إلى أنه جرى إقامتها عبر البلدية وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، ومؤسسة معا التنموية.

وأفادت الوكالة الرسمية "وفا"، بأن جيش الاحتلال كان قد أعلن منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها.